Чебоксары, , 12:36 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии прокуратура поставила вопрос о соответствии занимаемой должности главы Яншихово-Челлинского сельского поселения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, муниципальный служащий неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры, 16 октября 2019 года глава поселения использовал служебный автомобиль в нерабочее время, при этом управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве отмечают, что на дороге Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма он выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с фурой.

По факту использования автомобиля в неслужебных целях прокуратурой района в отношении лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Кроме того, в адрес собрания депутатов сельского поселения внесено представление о рассмотрении вопроса о соответствии главы занимаемой должности.

«Так как данное лицо ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения», — говорят в надзорном ведомстве.

Также поднят вопрос о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Порецком районе Чувашии бывший сотрудник пожарной части республиканской противопожарной службы признан виновным в повторном нарушении правил дорожного движения. Ему назначено 180 часов обязательных работ. Напомним, в октябре 2019 года в Канашском районе завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава, которого также обвинили в управлении автомобилем в пьяном виде.

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