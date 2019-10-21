Киев, 21 октября 2019, 12:40 — REGNUM За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского (Свинарчука) внесли залог в размере 10 млн гривен, сообщил 21 октября телеканал 112.ua.
Адвокат Гладковского заявил, что в данный момент выполняется процедура освобождения подозреваемого.
Напомним, ранее близкий к экс-президенту Украины Петру Порошенко экс-чиновник был задержан при попытке выехать за пределы страны. Позже ему объявили подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил общественность, что подозреваемый не сможет скрыться от правосудия после выхода из СИЗО под залог.
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