Джакарта, , 12:31 — REGNUM Посол Европейского союза (ЕС) в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Игорь Дрисманс поздравил Джоко Видодо со вторым президентским сроком, и назвал Индонезию движущей силой АСЕАН, сообщает Antara.

Посол Игорь Дрисманс, который также присутствовал на церемонии инаугурации, назвал её важными моментами для Индонезии.

«Присутствие на инаугурации президента Джоко Видодо, важный момент для Индонезии, члена-основателя и движущей силы АСЕАН. Поздравляю», — написал посол ЕС в своем аккаунте в Twitter.

Издание также отмечает, что ряд послов из дружественных стран в Индонезии выразил свои поздравления президенту Джоко Видодо и вице-президенту Маруфу Амину.

Посол США в Индонезии Джозеф Донован-младший написал в Twitter, что «США надеются и впредь укреплять партнерство с Республикой Индонезия».

Посол Нидерландов в Индонезии Ламберт Гринс поздравил президента Джоко Видодо с инаугурацией и пожелала ему успехов в выполнении его обязанностей в течение следующих пяти лет.

«Мы надеемся, что двусторонние отношения между Индонезией и Нидерландами будут еще более тесными в будущем», — говорится в заявлении посольства Нидерландов.

Посол Германии в Индонезии Питер Шуф также поздравил президента и вице-президента страны.

«Удачи в период 2019—2024 годов и в проектах, с которыми вы столкнетесь», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Дании в Индонезии Расмус Кристенсен отметил, что для него была большая честь стать свидетелем инаугурации президента и вице-президента страны.

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