Нур-Султан, , 12:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия первого главы государства Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, соответствующий указ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

Так, назначение глав министерств, кроме МИД и МВД, будет проводиться президентом Казахстана после согласования с председателем Совета безопасности, которым является Назарбаев.

Кроме того, с председателем Совбеза должно быть согласовано назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных президенту Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в его честь была переименована столица страны, а также в Караганде, Чимкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Петропавловске. Улицы в честь Назарбаева планируется переименовать во всех городах республики.

Сам Назарбаев рассказал, что у него давно уже была мечта заняться живописью. Сейчас он рисуе маслом пейзажи и, возможно, в будущем выставит свои работы в музее. По словам экс-президента Казахстана, у него уже есть 30 работ, которые он нарисовал по просьбам друзей и знакомых.

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