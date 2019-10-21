Пермь, , 12:33 — REGNUM В Перми 24 октября Заксобрание региона решит вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий Владимира Подкорытова («Единая Россия»), сообщают СМИ.

По данным информресурсов, из-за непогашенной судимости парламентарий не может быть депутатом. В сентябре 2019 года суд признал Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. Ущерб оценили в 16,1 млн рублей. Фигуранта уголовного дела о налоговом преступлении приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Владимир Подкорытов избран депутатом в 2016 году по одномандатному округу №17 (Чусовской район и часть Горнозаводского района). В течение года должны должны состояться выборы, где вакантный мандат будет замещён.