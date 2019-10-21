Рига, , 12:21 — REGNUM С 2021 года Латвию могут ждать высокие штрафы за выбросы СО₂, значимая часть которых приходится на старый автопарк, сообщает портал LSM.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что пока только высокий налог на приобретение старых автомобилей сдерживает в стране продажи на этом рынке. В соседней Литве вместо «кнута пробуют пряник». С ноября каждый, кто поменял старый автомобиль на новый (произведен не раньше, чем 01.01.2013, не дизель, то есть двигатель работает на бензине, газе, этаноле или электричестве), получает доплату в 1000 евро. К 2021 году планируется выделить на эти нужды 30 млн евро.

В Латвии средний возраст автомобиля 15 лет. В 2013 году в страну, от общего числа, ввозили 37% автомобилей старше 10 лет, сегодня — 61%.

Глава Автомобильной ассоциации Андрис Кулберг считает, что причина не в том, что у людей нет денег, а в теневой экономике и в том, что банки отказываются кредитовать потребителей в этом сегменте под «серые зарплаты». Это приходится делать внебанковским структурам. А те, в свою очередь, ограничены в ресурсах и могут выделить в кредит на покупку машины от 6 до 10 000 евро. Новый автомобиль, очевидно, нельзя купить за эти деньги.

Напомним, Латвия как член ЕС подписала протокол о загрязнении воздуха. За десять лет объем выбросов СО₂ в стране вырос на 10%. Если ничего не изменится, то к 2030-му Латвия превысит разрешённую квоту выбросов СО₂ на 2 млн тонн, а с 2021-го уже начнёт платить штрафы. Примерно около 48 млн евро в год. Эта сумма грузом выплат прежде всего ляжет на самих водителей.