Нью-Дели, , 12:25 — REGNUM Зимняя сессия парламента Индии пройдёт с 18 ноября по 13 декабря. Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе указанной сессии парламенту Индии предстоит рассмотреть законопроекты о снижении корпоративного налога для новых компаний и отечественных производителей, а также о запрете электронных сигарет. Напомним, что в настоящее время положения указанных законопроектов действуют на территории Индии по особому распоряжению правительства.

Примечательно, что продолжительность зимней сессии составит менее одного месяца. Индийское издание «Адж так» утверждает, что причиной тому послужило продление летней сессии парламента Индии ради отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир.

Напомним, что 6 августа в парламенте прошло голосование по вопросу отмены привилегий Джамму и Кашмира, а также раздела штата на два субъекта федерации, правовой статус каждого из которых будет снижен до уровня союзной территории. Нововведения вступят в силу 31 октября, в день рождения Сардара Валлабхаи Пателя. Сардар Валлабхаи Патель был первым министром внутренних дел Индии, который смог обеспечить территориальную целостность новоиспеченного государства в противовес центробежным тенденциям в штатах.