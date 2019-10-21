Сринагар, Индия, , 12:23 — REGNUM Губернатор индийского Джамму и Кашмира Сатья Пал Малик заявил, что Индия заставит Пакистан «поплатиться за свои дурные поступки». Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Сатья Пал Малик, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Пакистану следует хорошо себя вести, а иначе мы вновь нанесем удар по пакистанскому Кашмиру». По словам губернатора Джамму и Кашмира, так Нью-Дели заставит Исламабад поплатиться за нарушение мира и спокойствия в регионе, а также за поддержку трансграничного терроризма.

Напомним, что 20 октября в ответ на «неспровоцированный огонь» пакистанских военных сухопутные войска Индии нанесли артиллерийский удар по позициям террористов в оккупированном Пакистаном Кашмире. В результате нападения были разрушены три террористические базы, а также уничтожены более 10 террористов и пакистанских солдат.