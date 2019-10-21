Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй направил официальное обращение проживающим в США грузинским эмигрантам и напомнил им о необходимости достойного представления своей родины, назвав их лицом нации.

Католикос-Патриарх Илия II Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня сложное время, трудно идти по пути правды, но вы не бойтесь испытаний; главное — дать правильный ответ вызовам. Вы лицо нашей страны. Поэтому ваши хорошие или плохие деяния оказывают влияние на имя Грузии. Не имеет значения, на какой вы должности, какие обязанности на вас возложены; я хотел бы, чтобы своей достойной жизнью вы были представителями и ценителями своей родины», — пишет патриарх в своем послании, которое опубликовано на официальном сайте патриархии Грузии.

Он благословляет проживающих в США эмигрантов и просит Пресвятую Богородицу проторить им путь к Грузии, чтобы полученные за рубежом знания и опыт эти люди могли направить на пользу родины.