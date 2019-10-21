Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Находящийся в Великобритании с визитом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с представителями грузинской диаспоры и рассказал им о новом стратегическом соглашении, которое будет подписано в Лондоне сегодня между Грузией и Великобританией.

По информации МИД Грузии, встреча прошла в новом здании посольства Грузии в Великобритании, которое правительство Грузии купило в 2018 году. Посольство Грузии перешло в это здание в августе текущего года.

По заявлению министра, новое соглашение, которое вступит в силу после выхода Великобритании из Евросоюза, будет способствовать упрочению отношений между двумя странами по всем направлениям, так как охватывает все сферы сотрудничества. В этом документе, по информации Залкалиани, содержится и условие сохранения свободной торговли между Грузией и Соединенным Королевством.

Глава МИД отметил, что среди проживающих в Великобритании уроженцев Грузии много успешных людей, которые вносят значительный вклад в упрочение имиджа своей родины. Он рассказал представителям диаспоры о планах правительства по усилению организаций грузинской диаспоры и оказанию им помощи. Давид Залкалиани также сообщил им о протекащих в Грузии процессах и приоритетах правительства по решению стоящих перед страной задач.

Министр заострил внимание «на тесных партнерских отношениях между Грузией и Великобританией, которые параллельно формату «Уордропского стратегического диалога"будут подкреплены подписываемым сегодня новым соглашением», говорится в сообщении МИД Грузии.