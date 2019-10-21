Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Члены парламентской группы дружбы Японии считают, что несмотря на существующие в мире опасные вызовы, мировое сообщество не должно забывать и о Грузии, и о ситуации на «оккупированных территориях» Грузии. Об этом, как сообщила пресс-служба президента Грузии, японские депутаты заявили на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Встреча прошла за рабочим ланчем, который президент Грузии дала в рамках своего рабочего визита в Токио.

«Японская сторона поблагодарила президента Грузии за визит в Японию и за участие в церемонии восхождения на трон нового императора Японии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и спорта. Рассмотрели ситуацию на оккупированных территориях. По заявлению представителей парламентской группы дружбы, несмотря на трудности, существующие в мире, мировое сообщество не должно забывать о ситуации в Грузии, на оккупированных территориях Грузии», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В завершение встречи Саломе Зурабишвили пригласила японских депутатов посетить с визитом Грузию.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с рабочим визитом в Токио, где примет участие в церемонии возведения на престол нового императора Японии. Визит продлится до 25 октября.