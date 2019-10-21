Киев, , 12:11 — REGNUM В первом квартале 2020 года рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского будет находиться на отметке 30−40%, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник, сообщил 20 октября сайт телеканала 112.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае если в вопросах повышения благосостояния украинцев, достижения приемлемого решения по поводу земельного вопроса, борьбы с коррупцией прогресса не будет, то рейтинг Зеленского к февралю-апрелю следующего года опустится на уровень 30−40%», — заявил он.

Эксперт отметил, что основным раздражителем для общества стал вопрос открытия рынка земли на Украине.

«Земельный вопрос для власти может стать тем Рубиконом, о который политическая мощь Зе-команды может разлететься на осколки», — добавил Бортник.

Напомним, ранее социологи впервые зафиксировали существенное снижение популярности президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты по-разному оценивают падение рейтинга Зеленского. К примеру, политолог Александр Золотарёв уверен, что рейтинг президента Украины рано или поздно упал бы, даже если бы тот не делал никаких ошибок.

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