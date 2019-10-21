Киев, 21 октября 2019, 12:11 — REGNUM В первом квартале 2020 года рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского будет находиться на отметке 30−40%, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник, сообщил 20 октября сайт телеканала 112.ua.
Эксперт отметил, что основным раздражителем для общества стал вопрос открытия рынка земли на Украине.
Напомним, ранее социологи впервые зафиксировали существенное снижение популярности президента Украины Владимира Зеленского.
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Как сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты по-разному оценивают падение рейтинга Зеленского. К примеру, политолог Александр Золотарёв уверен, что рейтинг президента Украины рано или поздно упал бы, даже если бы тот не делал никаких ошибок.
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