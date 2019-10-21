Мадрид, , 11:57 — REGNUM В Испании 24 октября состоится эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко. Об этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает газета Publico.

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Суд вынес решение: стало известно место перезахоронения Франсиско Франко

Уточняется, что в перенос останков Франко из монументального комплекса «Долина павших», расположенного недалеко от Мадрида, будет осуществлён на основе изменений в закон об исторической памяти 2007 года, которые были приняты правительством в 2017 году.

После эксгумации останки диктатора будут перенесены на кладбище Мингоррубио в пригороде Мадрида Эль-Пардо, где похоронена вдова Франко Кармен Поло. Процедура пройдёт в присутствии семьи диктатора. Во время эксгумации, передачи и захоронения останков Франко в качестве старшего нотариуса Королевства будет присутствовать исполняющий обязанности министра юстиции Долорес Дельгадо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Верховный суд Испании вынес решение, позволяющее перезахоронить останки бывшего главы государства Франсиско Франко. Суд отклонил просьбу потомков Франко перезахоронить его в склепе мадридского собора Альмудена.

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