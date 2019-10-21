Дамаск, , 11:59 — REGNUM Группа военнослужащих США была замечена при пересечении сирийско-иракской границы. Об этом 21 октября передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что американские военные двигались в сторону иракской провинции Дахук. Кроме того, ссылаясь на свои источники, агентство отмечает, что в Ирак переброшено около сотни единиц бронетехники.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер ранее рассказал, что около 1 тысячи американских военнослужащих будут переброшены из Сирии в Ирак.