Джакарта, , 11:51 — REGNUM Посол Дании в Индонезии Расмус Кристенсен отметил, что для него была большая честь стать свидетелем инаугурации президента Джоко Видодо и вице-президента Маруфа Амина, сообщает информагентство Antara.

«Мне была оказана большая честь. Я стал свидетелем инаугурации президента Джоко Видодо и вице-президента Маруфа Амина на период 2019−2014 годов. Я поздравляю их и желаю им успеха», — написал посол Дании в Twitter.

Известно, что послы дружественных стран, представляющие лидеров своих государств, приняли участие в инаугурации президента Джоко Видодо и вице-президента Маруфа Амина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи после инаугурации отметил приоритеты внутренней политики государства на период 2019—2024 гг.

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