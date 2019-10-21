Сеул, , 11:51 — REGNUM Власти Южной Кореи порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Чили. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

«В Чили продолжаются протесты. Мы обеспокоены безопасностью наших граждан, находящихся или только собирающихся отправиться в Чили, в связи с частыми столкновениями демонстрантов с правоохранительными органами», — сообщили в министерстве.

Напомним, что с начала октября по всему Чили прошла волна протестов, вызванных решением правительства повысить цены на проезд в метро.

По данным СМИ, в ходе протестов пострадали 62 сотрудника правоохранительных органов и 15 гражданских лиц, более 1500 арестованы.