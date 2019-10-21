Москва, , 11:47 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о проблемах в работе по снижению административной нагрузки на бизнес. Эта работа ведется в рамках так называемой регуляторной гильотины, в ходе которой должны быть «отсечены» нормативные акты, которые, по словам премьера, «принимались давно и тормозят наше развитие, которые не должны применяться».

«Но это выглядит очень просто, а на деле очень сложно. Потому что это огромное количество нормативного материала, и здесь нужно разобраться, что отменять, а что всё-таки отменять не надо. Такая большая работа ведётся», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое пройдет 21 октября.

«Естественно, когда мы её закончим (это короткая перспектива, по сути, начиная со следующего года), мы исходим из того, что эти условия для ведения бизнеса, в том числе бизнеса с участием иностранных инвесторов, будут лучше», — резюмировал премьер-министр России.

Напомним, премьер также заявил, что улучшением делового климата «нужно заниматься последовательно, каждый день» и подтвердил необходимость глубокого реформирования КоАП.

21 октября в Горках пройдет заседание консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), отмечающего 25-летие своей деятельности.

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