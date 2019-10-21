Вильнюс, , 11:39 — REGNUM Командующий армией Литвы, генерал-майор Вальдемарас Рупшис сегодня, 21 октября, отправился на Украину навестить литовских военнослужащих. Об этом сообщает прибалтийское новостное агентство BNS. Министерство обороны Литвы, комментируя поездку Рупшиса подчёркивает, что на Украине в настоящий момент находится порядка 30 литовских военных инструкторов, которые на севере страны инструктируют солдат украинской армии по различным вопросам. Каким, литовское военное ведомство не детализирует. Как и не анонсирует сам визит Рупшиса.

Утверждается, что литовский командующий встретится со своим украинским коллегой Русланом Хомчаком и побывает на Яворовском полигоне под Львовом, где тренируются спецсилы Украины. В Литве подчёркивают, что литовские военнослужащие не принимают участие в военных действиях на Востоке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальные представители ЛНР и ДНР неоднократно заявляли об активности литовских инструкторов в операциях ВСУ. В Литве это всегда отрицали. При этом Литва официально признавала, что поставляет на Украину оружие. Сочувствующие официальному Киеву литовские «общественные» организации собирают в Литве деньги для покупки спецсредств. В частности, оптику для снайперов. Украинские солдаты в Литве проходят лечение и обучаются ведению боевых действий по стандартам НАТО.

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