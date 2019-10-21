Одесса, Украина, , 11:44 — REGNUM Американский сухогруз Ocean Freedom, на борту которого находятся два переданных Украине катера типа Island, прибыл в одесский порт, сообщил 21 октября ресурс «Украинский милитарный портал».

«[Катера] прибыли сухогрузом Ocean Freedom, который отправился 4 октября 2019 года из Балтимора в Соединенных Штатах. Доставка таким способом является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузию и Пакистан», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Ранее катера такого же типа передавались Пакистану, Грузии и Коста-Рике.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские экипажи катеров прошли 10-недельное обучение в Балтиморе. Они отработали, в частности, использование средств навигации и связи, а также элементы борьбы за живучесть.

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