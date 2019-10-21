Москва, , 11:30 — REGNUM Диалог между Россией и Болгарией за последнее время обрел устойчивость и динамику, заявил 21 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой в Москве.

«Мы рады вас приветствовать в Москве и продолжить диалог, который за последнее время обрел устойчивость и динамику», — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, отношения между странами опираются на глубокие исторические и культурные традиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захариева заявила, что Болгария и Россия намерены подписать программу сотрудничества в области культуры и образования сроком на пять лет. Она напомнила, что последняя программа сотрудничества в этой области между двумя странами была на 2012−2014 годы.

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