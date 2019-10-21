Киев, 21 октября 2019, 11:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться с людьми, имеющими такую репутацию, как бизнесмен Игорь Коломойский, заявил представитель аналитического центра Atlantic council Андерс Аслунд 20 октября в интервью изданию «Новое время».
Аслунд напомнил об истории с национализацией «Приватбанка».
По словам эксперта, иностранные инвесторы наблюдают, как к Зеленскому ходит на встречи человек, подозреваемый в масштабных финансовых махинациях.
Напомним, 10 сентября 2019 года состоялась встреча Зеленского с Коломойским. Позже президент Украины рассказал, что на ней обсуждались вопросы ведения бизнеса на Украине и сфера энергетики.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что ассоциации украинских властей с Коломойским в сознании международных инвесторов могут навредить инвестиционному климату в стране.
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