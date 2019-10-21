Киев, , 11:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться с людьми, имеющими такую репутацию, как бизнесмен Игорь Коломойский, заявил представитель аналитического центра Atlantic council Андерс Аслунд 20 октября в интервью изданию «Новое время».

«На мой взгляд, президент вообще не должен встречаться с человеком, у которого такая репутация… Президент настолько слабый, что не может в этой встрече отказать? Или он не понимает намерения Коломойского? Все знают, кто такой Коломойский!» — заявил эксперт.

Аслунд напомнил об истории с национализацией «Приватбанка».

""ПриватБанк» — это 5% украинского ВВП. Понимая это, правительство и НБУ (Национальный банк Украины. — ИА REGNUM) в 2015 году рекапитализировали этот банк и спасли. Коломойский же эти деньги у граждан Украины украл и сейчас требует компенсацию или банк обратно. То есть ему нужно вернуть им же украденное? Это цирк!» — возмутился он.

По словам эксперта, иностранные инвесторы наблюдают, как к Зеленскому ходит на встречи человек, подозреваемый в масштабных финансовых махинациях.

Напомним, 10 сентября 2019 года состоялась встреча Зеленского с Коломойским. Позже президент Украины рассказал, что на ней обсуждались вопросы ведения бизнеса на Украине и сфера энергетики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что ассоциации украинских властей с Коломойским в сознании международных инвесторов могут навредить инвестиционному климату в стране.

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