Москва, , 11:16 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос о якобы случившейся нештатной ситуации во время учений «Гром-2019».

»Это вопрос в Минобороны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ, сообщила, что на финальной стадии стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с подводного атомного крейсера К-44 «Рязань» произошла нештатная ситуация.

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