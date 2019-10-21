Джакарта, , 11:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи после инаугурации отметил приоритеты внутренней политики государства на период 2019—2024 гг., сообщает Kompas.

Джоко Видодо заявил, что общая цель государства к 2045 году, столетию независимости Индонезии, выйти из ловушки доходов среднего класса, стать развитой страной с доходом 320 млн рупий на душу населения в год ($22,7 тыс.).

«Наша мечта к 2045 году — валовой внутренний продукт Индонезии достигнет 7 трлн долларов США, Индонезия войдет в пятерку крупнейших экономик мира с уровнем бедности, приближающимся к нулю», — отметил президент Индонезии Джоко Видодо.

По словам главы государства, в ближайшие пять лет основной упор будет сделан на развитие человеческих ресурсов, инфраструктуры, упрощение всех форм нормативных ограничений, инвестиции в создание рабочих мест и экономическую трансформацию.

«Мы должны перейти от использования природных ресурсов к современному производству и услугам, которые имеют высокую добавленную стоимость для процветания нации, ради социальной справедливости и всего индонезийского народа», — пояснил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин встретился с тремя коллегами из Китая, Вьетнама и Мьянмы в Джакарте.

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