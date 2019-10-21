Киев, 21 октября 2019, 11:08 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) поставил перед Украиной ряд условий для подписания новой программы кредитования, заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщило 21 октября информационное агентство «Укринформ».
По словам Рожковой, речь также шла о продолжении судебной, налоговой, таможенной и антикоррупционной реформ, а также о принятии закона о незаконном обогащении.
Как сообщало ИА REGNUM, после возвращения из США, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что после переговоров с МВФ у него служилось ощущение «экономического прорыва», на грани которого якобы находится Украина.
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