Бейрут, , 10:58 — REGNUM Лидер партии «Ливанские силы» Самир Джааджаа призвал премьер-министра Ливана Саада Харири уйти в отставку, об этом 21 октября сообщает Al Arabia.

Политик предложил создание нового «шокового правительства», которое может найти выход из сложившейся кризисной ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане начались после того, как правительство страны решило повысить налоги. Манифестации вынудили правительство пойти на попятную, а Харири предложил масштабные социальные реформы.

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