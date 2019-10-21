Челябинск, , 10:52 — REGNUM Временно исполняющая полномочия мэра Челябинска Наталья Котова подала документы на пост главы города. Об этом она объявила на совещании в мэрии.

Градоначальница отметила, что за период её работы в качестве временного руководителя была проделана большая работа. Чиновница готова её продолжить.

Как сообщало ИА REGNUM, пост мэра освободился в конце июня. С этого же времени вице-мэр Наталья Котова является врип главы.

1 октября гордума объявила очередной конкурс. Приём документов закончится в 17:00 21 октября. На конкурс уже заявились 11 человек.

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