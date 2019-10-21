Челябинск, , 10:45 — REGNUM В Челябинске на пост мэра города заявились уже 11 человек. Об этом журналистам сообщили в гордуме.

К вечеру 18 октября список кандидатов состоял из восьми человек. Сейчас приём заявлений продолжается. Он завершится в 17:00 по местному времени 21 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, пост градоначальника стал свободен в конце июня. 1 октября гордума нового состава назначила очередной конкурс. Мэра Челябинск может обрести к декабрю. Сейчас во главе города находится вице-мэр Наталья Котова.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэром Челябинска хотят стать восемь человек