Владивосток, , 10:57 — REGNUM Громкое заявление сделал в Законодательном собрании Приморья депутат от КПРФ Андрей Ищенко — он предложил уволить мэра Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Скандально известный в Приморье депутат обратился к губернатору Олегу Кожемяко и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с предложением уволить главу Владивостока Олега Гуменюка, аргументировав своё предложение профнепригодностью главы дальневосточной столицы.

«Президентом Путиным подписан законопроект по Свободному порту Владивосток. С момента передачи полномочий в город из семисот участков земельные участки предоставлены всего лишь шестнадцати компаниям. Это очень большая проблема. Второй момент — проекты планировки территории. Весь город Владивосток на сегодня закрыт от застройки. Я состою как застройщик в ассоциации застройщиков Владивостокского городского округа, а нам, застройщикам не дают строить», — цитирует ИА DEITA Андрея Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, проинспектировав ход выполнения строительства городских дорог, отчитал мэра Владивостока за безответственность.

Олег Гуменюк был избран главой Владивостока в результате конкурса, участниками которого стали 39 человек. В апреле 2019 года он принёс присягу и приступил к исполнению обязанностей.