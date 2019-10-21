Москва, , 10:39 — REGNUM Глава правительства РФ уверен в необходимости реформировать российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Такая работа важна и с точки зрения создания более благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Об этом Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое пройдет 21 октября.

Премьер отметил, что совершенствование законодательства должно происходить, в том числе, для создания более благоприятного делового климата для российских и иностранных инвесторов.

В этой связи ведется работа по созданию нового кодекса об административных правонарушениях.

«Для неспециалиста это, может быть, какая-то абстрактная материя, но на самом деле наш Кодекс об административных правонарушениях состоит из огромного количества статей, которые десятки раз зачастую менялись. Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу. И наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс об административных правонарушениях», — заявил Медведев.

О работе в этом направлении он намерен рассказать участникам сегодняшнего заседания КСИИ.

Премьер также подчеркнул, что улучшением делового климата «нужно заниматься последовательно, каждый день».

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