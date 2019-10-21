Пекин, , 10:35 — REGNUM Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) необходимо продлевать, заявил 21 октября министр иностранных дел России Сергей Шойгу.

«Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить», — сказал Шойгу на IX Сяншаньском форуме в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о сокращении арсеналов ядерных вооружений был подписан тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010.

Он предполагал сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать.

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