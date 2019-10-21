Кампала, , 10:35 — REGNUM Вторая встреча представителей Уганды и Руанды, которая должна была состояться в четверг, 17 октября, в рамках продолжения диалога по ослаблению напряженности в отношениях между двумя странами, начатого 16 сентября в Кигали, так и не состоялась. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

При посредничестве президента Анголы Жуана Лоренсу во время первой встречи в Кигали высокопоставленные правительственные чиновники с обеих сторон долгое время посвятили обсуждению пути к нормализации дипломатических отношений и организовать вторую встречу в течение 30 дней в Уганде.

В четверг, 17 октября, руандийские официальные лица заявили, что их угандийские коллеги не связывались с ними по поводу второй двусторонней встречи.

Эти встречи, как сообщают журналисты, призваны ускорить выполнение соглашения о прекращении конфликта, подписанного в августе 2019 года президентом Руанды Полем Кагаме и главой Уганды Йовери Мусевени в Анголе.

Ключевым пунктом повестки дня не состоявшейся встречи должно было стать дальнейшее обсуждение вопроса об открытии границы между Угандой и Руандой.

Напомним, что граница была закрыта с конца февраля 2019 года, от чего пострадали деловые круги и местные сообщества обеих стран. А поскольку в настоящее время нет гарантий того, что вторая встреча состоится, неясно и то, изменится ли ситуация в ближайшее время, сообщают журналисты.

Представители Уганды, однако, на условиях анонимности сообщили изданию «The EastAfrican» о том, что двусторонняя встреча «пройдет» и что руандийские чиновники будут «своевременно проинформированы» о ней.