Донецк, , 10:29 — REGNUM Представители Южной Осетии и Абхазии примут участие в международном инвестиционном форуме, который состоится в Донецкой Народной Республике 29−30 октября. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Форум организован при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина. На мероприятие приедут представители бизнес-ассоциаций и предприниматели из США, ЕС, Сирии, России, Абхазии, Южной Осетии и ЛНР. В рамках мероприятия состоятся дискуссии, доклады, посещение ведущих предприятий республики. Южная Осетия и Абхазия откроют выставочные стенды своих предприятий.

Как сообщили в оргкомитете форума, в ходе мероприятия будут подписаны различные инвестиционные соглашения и договоры. Свое участие в форуме подтвердили более 500 представителей политической и деловой элиты из разных стран.