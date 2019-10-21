Дамаск, , 10:28 — REGNUM Представители Демократических сил Сирии (ДСС) объявили о гибели 16 своих бойцов за последние сутки на северо-востоке страны, об этом 21 октября сообщает Kurdistan.ru.

Также ранения получили еще трое повстанцев, которые был экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Заявление о потерях последовало несмотря на объявление о временной приостановке боевых действий, которое стало возможно благодаря договоренности между Турцией и США.

Отряды СДС присоединились к указанным договоренностям, однако обвиняют Анкару в их нарушении.

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