Дамаск, 21 октября 2019, 10:28 — REGNUM Представители Демократических сил Сирии (ДСС) объявили о гибели 16 своих бойцов за последние сутки на северо-востоке страны, об этом 21 октября сообщает Kurdistan.ru.
Также ранения получили еще трое повстанцев, которые был экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.
Заявление о потерях последовало несмотря на объявление о временной приостановке боевых действий, которое стало возможно благодаря договоренности между Турцией и США.
Отряды СДС присоединились к указанным договоренностям, однако обвиняют Анкару в их нарушении.
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