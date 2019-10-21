Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в Белоруссию на заседание Совета делового сотрудничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Планируется, что глава Свердловской области обсудит с белорусскими партнёрами ход реализации совместных социально-экономических проектов, а также расширение торгово-экономических связей между регионом и союзной республикой.

Отметим, что в 2018 году Белоруссия заняла девятое место среди стран деловых партнёров Свердловской области. Товарооборот между регионом и республикой составил в прошлом году 430 млн долларов США и вырос на 18%.