Джакарта, , 10:20 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин встретился с тремя иностранными гостями, а именно с вице-президентами Китая Ван Цишань, Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь и Мьянмы Генри Ван Тхи в Джакарте, сообщает Kompas.

«Они хотят познакомиться, и в то же время поприветствовать новое правительство. Нам важно развивать дружеское сотрудничество в сферах образования, человеческих ресурсов и инвестиций», — заявил вице-президент Индонезии Маруф Амин, который 20 октября официально вступил в должность.

Маруф Амин заявил, что для повышения качества человеческих ресурсов Индонезия будет сотрудничать со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках существующих программ.

Между тем, для повышения качества человеческих ресурсов Индонезия продолжит совместную работу с Китаем в области обязательного и профессионального образования.

«Их визит очень важен для укрепления сотрудничества со странами Азии. Если мы останемся с Китаем, мы расширим и укрепим сотрудничество, особенно в области образования», — отметил Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джоко Видодо и Маруф Амин были назначены на должности президента и вице-президента Республики Индонезия на 2019−2024 годы.

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