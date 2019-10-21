Копенгаген, , 11:12 — REGNUM Представители ряда датских партий, представленных в Фолькетинге, заявили, что министр по делам иностранцев и интеграции Маттиас Тесфайе не должен в одиночку принимать решении о лишении того или иного лица гражданства. В настоящее время именно глава интеграционного ведомства Дании определяет, может ли человек с двумя паспортами быть лишен датского гражданства в случае совершения действий, которые наносят серьезный ущерб национальным интересам страны.

Представитель Датской народной партии по правовым вопросам Петер Скоруп в связи с этим заявил: «Вопрос о лишении кого-либо гражданства должен решаться совместно. Мы считаем, что неразумно предоставлять министру право единолично принимать подобного рода решения». Глава фракции социалистов Якоб Марк также высказался за то, что лишение того или иного лица гражданства должно быть предварительно одобрено большинством в Фолькетинге. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Сам министр не согласен с опасениями некоторых парламентариев по поводу того, что единоличное право распоряжаться гражданством бипатридов может привести к политизации этого вопроса. «Глава ведомства как высшее должностное лицо может быть привлечен к ответственности за злоупотребление властью — членам Фолькетинга же ничего не грозит», — заявил Маттиас Тесфайе.