посёлок Мирный, , 10:22 — REGNUM Предварительные замечания МОО Союз «За химическую безопасность» по представленному проекту «Технические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов при проектировании производственно-технических комплексов», представленных ФГУП «РосРАО»

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В проекте «Технических решений» не указана информация по отходу «осадки из отстойников систем водоочистки (промышленные РСО, ртутьсодержащие отходы», а именно от каких именно производств планируется обезвреживать данный вид отхода на установке «МРТ» л. 28.

Вызывает удивление, что разработчики «Технических решений» не включили (!) в программу производственного экологического контроля (ПЭК) ПТК одни из самых токсичных синтетических соединений — диоксины и фураны. В качестве примера можно привести работы, осуществляемые на объекте «Черная дыра» в г. Дзержинск, согласно поручениям президента РФ от 20.07.2011 г. в рамках федерального проекта. При осуществлении работ по высокотемпературному обезвреживанию отходов «Черной дыры» (преимущественно 3-го класса опасности, с содержанием 0,2% — 0,9% полихлорированных бифенилов) общим объемом 15,000 куб. метров при осуществлении производственного экологического контроля ПТК мониторинг диоксинов и фуранов и полихлорированных дифенилов осуществляется. А в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) в выбросах установок высокотемпературного обезвреживания и атмосферном воздухе при уничтожении хлорорганических пестицидов, полихлорированных дифенилов, отходов дихлорэтана, гексахлорана и проч. (см. ниже) объемом 25,000 тонн ежегодно ПТК ФГУП «РосРАО» мониторинг группы этих соединений не предусмотрен.

Несмотря на то, что в процессе охлаждения дымовых газов, образующихся в печи термического обезвреживания отходов после их пребывания в камере дожигания возможно повторное образование диоксинов и фуранов (л. 42).

В разделе «Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации ПТК» объектов ПТК «Марадыковский», «Горный», (л. 52) и «Камбарка», «Щучье» (л. 57) указано, что расчетные приземные концентрации на границе предприятия и за его пределами составляют 0,00 от нормативных величин. Таким образом, разработчики «Технических решений» пытаются убедить местных жителей в том, что любое производство (хлебозавод, мясокомбинат, котельная) гораздо более опасны для окружающей среды и здоровья населения, чем производственно-технических комплексы ФГУП «РосРАО» по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.

На установке высокотемпературного обезвреживания ПТК планируется обезвреживать отходы:

— овощных, масличных и иных культур, протравленные инсектицидами и/или фунгицидами, гексахлорановые шашки (л. 77);

— пестициды на основе хлорорганических соединений (л. 78);

— отходы зачистки оборудования стадии очистки дихлорэтана в производстве винилхлорида мономера, кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве винилхлорида мономера, кубовый остаток при ректификации винилиденхлорида-сырца (л. 80);

— жидкие отходы абсорбции и нейтрализации абгазов хлорирования и гидролиза при производстве дихлорангидрина терефталевой кислоты, содержащие преимущественно трихлорметан (л. 82);

— отходы высокотемпературного органического теплоносителя на основе дифенилового эфира и бифенила, содержащие продукты их разложения (л. 92);

— отходы конденсаторов с трихлордифенилом, отходы конденсаторов с пентахлордифенилом, отходы трансформаторов с пентахлордифенилом, отходы масел трансформаторов, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы, отходы масел трансформаторов, содержащих полихлорированные дифенилы и трихлорбензол, отходы прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы (л. 93);

— конденсаторы силовые косинусные, содержащие дибромэтан, утратившие потребительские свойства, кубовый остаток при регенерации отработанных галогенсодержащих растворителей, содержащий тетрахлорметан и трихлорметан (л. 94);

— отходы технических испытаний поливинилхлорида эмульсионного, содержащие пластификатор на основе фталатов (л. 103).

Также на установке высокотемпературного обезвреживания ПТК планируется обезвреживать отходы сернокислотной очистки минеральных масел (гудрон кислый, отход 2-го класса опасности л. 79). В то же время учеными НИИ химии Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лоба­чевского разработана высокоэффективная технология по утилизации кислых гудронов, которая защищена двумя патентами Российской Федерации. В результате управляемого тонкопленочного крекинга получается котельное топливо и кокс, а неорганическая часть (серная кислота) — перерабатывается в гипс. Таким образом, несколько миллионов тонн кислых гудронов, накопленных в регионах Поволжья, являющихся потенциальным сырьем для получения ликвидных товарных продуктов, планируется сжигать на установках высокотемпературного обезвреживания ПТК ФГУП «РосРАО», что так же экономически целесообразно, как «топить ассигнациями».

В проекте «Технических решений» не представлена в полном объеме информация о количестве и степени опасности для окружающей среды золошлаковых отходов, образующихся в процессе работы установок высокотемпературного обезвреживания ПТК ФГУП «РосРАО».

В проекте «Технических решений» отсутствуют ссылки на Стокгольмскую Конвенцию о стойких органических загрязнителях (СОЗ), некоторые из которых планируется «обезвреживать» на установках высокотемпературного обезвреживания ПТК ФГУП «РосРАО», а также Директиву Европейского союза 2000/76 «О сжигании отходов».

г. Киров, 18.10.2019.

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