21 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Японскому информационному агентству Киодо цусин стало известно, что в обход введенного в августе 2017 года Советом Безопасности ООН запрета на импорт товаров из Корейской Народно-Демократической Республики северокорейские суда беспрепятственно заходили в порты Японии, доставляя закупленный японскими частными компаниями уголь.

Анатолий Кошкин, , 10:06 — REGNUM Японскому информационному агентству Киодо цусин стало известно, что в обход введенного в августе 2017 года Советом Безопасности ООН запрета на импорт товаров из Корейской Народно-Демократической Республики северокорейские суда беспрепятственно заходили в порты Японии, доставляя закупленный японскими частными компаниями уголь. Как известно, запрет последовал после проведенной Пхеньяном в нарушение прежних резолюций ООН серии испытательных запусков баллистических ракет. Япония тогда наиболее жестко требовала введения санкций в отношении КНДР, заявляя о серьезной опасности для своей страны таких запусков.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Введенные санкции предусматривают оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. Однако северокорейские власти, как выясняется, легко обходили эти запреты, направляя в порты Японии свои суда под флагами других государств, в основном под флагом Панамы. По утверждению Киодо цусин, северокорейские суда под таким прикрытием более 100 раз посещали портовые города в северных и северо-восточных районах Японии.

Корабль под флагом Панамы Adam Jones

Видимо, для того, чтобы ввести в заблуждение власти Японии, перед тем, как доставить грузы в Японию, северокорейские суда заходили в порты России и Китая, что фиксировалось в судовых документах. Делалось это, скорее всего, для того, чтобы скрыть происхождение груза.

Республика Корея (Южная Корея) начала препятствовать поставкам угля из КНДР с августа 2018 года, запретив десяти северокорейским судам заходить в свои порты. Тогда власти КНДР стали направлять свои суда в японские города, изменив их названия и порты приписки. По информации береговой охраны Японии, эти суда появлялись в Японии на законных основаниях, а контрабандный товар не так просто обнаружить. Тем более что принятый в Японии специальный закон вводит запрет на посещение портов страны только судов под флагом КНДР.

Уголь является самым ходовым северокорейским товаром, обеспечивающим поступление в казну КНДР столь необходимой стране иностранной валюты.

Отметим, что в Японии еще в 2004 году законодательно запретили посещения северокорейскими судами портов своей страны. Тогда запрет был распространен на северокорейский паром «Мангёнбон-92», единственное судно, курсировавшее между Японией и Северной Кореей, которое перевозило пассажиров, товары и, как утверждалось, нелегально доставляло в КНДР твердую валюту. Тогда японское правительство надеялось, что принятие закона о запрете на заходы парома в порты Японии станет главным козырем японской стороны на переговорах с Пхеньяном по решению проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70−80-е годы.

Северокорейский паром «Мангёнбон-92» в порту Вонсан

«Этот шаг означает, что в отношениях с Северной Кореей правительство будет применять политику диалога и давления, — заявила тогдашний министр иностранных дел Ёрико Кавагути. — Новый закон даст возможность правительству принять соответствующие меры, если Северная Корея по-прежнему будет обострять ситуацию». А занимавший тогда должность генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ одобрял закон о запрете на посещение своей страны северокорейскими судами и выступал за его скорейшее принятие.

Теперь же Абэ, оставаясь на позициях требования ужесточения санкций в отношении Пхеньяна, вместе с тем заявляет о готовности лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, как он заявляет, «без предварительных условий».

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Как сообщило РИА Новости, правительство Японии не выявило случаев нарушения законов страны в связи с сообщениями о заходе в японские порты судов КНДР под флагами других стран в обход санкций СБ ООН. «Факты перевозки северокорейского угля или нарушений внутренних законов (нашей) страны пока не подтверждаются», — заявил на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.По его словам, соответствующие органы проводят расследование в связи с сообщениями о возможных нарушениях на торговлю с КНДР из-за отказа Пхеньяна прекращать ядерную и ракетные программы.