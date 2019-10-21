Джакарта, , 09:51 — REGNUM Индонезия и Вьетнам договорились увеличить объем двусторонней торговли с 5 до 10 млрд долларов США в 2020 году, сообщает Sindonews.

Известно, что в первом и втором квартале этого года объем торговли между Индонезией и Вьетнамом достиг 4,26 млрд долларов США. Стоимость экспорта Индонезии во Вьетнам составила 2,65 млрд долларов США, а импорта из Вьетнама — 1,61 млрд долларов США.

«Мы настроены оптимистично в отношении торговли между Индонезией и Вьетнамом до конца года. Перспективы хорошие. Задача на будущее заключается в том, чтобы проводить более дружественную и более простую экономическую политику», — заявил посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади в Джакарте.

Суммарный товарооборот между Индонезией и Вьетнамом достиг 8,4 млрд долларов США. Между тем, инвестиции Индонезии во Вьетнам достигли 575 млн долларов США. Речь идет о 79 проектах. Индонезия также стала пятым крупнейшим инвестором Вьетнама среди других стран Юго-Восточной Азии.

Напомним, после подписания плана действий в 2014 году Индонезия и Вьетнам полны решимости развивать сотрудничество в области политики, обороны, борьбы с коррупцией, экономики, инвестиций, сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, туризма, транспорта, энергетики, информационных технологий, науки и техники, образования и здоровья.