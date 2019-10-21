Дамаск, , 09:51 — REGNUM Лидер курдской партии Сирии «Движение за демократическое общество» Алдар Хелиль выступил против раскола государства на несколько частей, об этом 20 октября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Также политик предложит развернуть миротворческую миссию ООН на территориях, граничащих с Турцией, что позволит поддержать мир. Хелиль подчеркнул, что продолжающаяся агрессия Анкары представляет угрозу мирному населению региона.

Политический лидер призвал турецких военных остановить военную кампанию и уйти с территории Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию соседнего государства для борьбы с сирийскими повстанцами. Мировое сообщество осудило данный шаг Анкары.

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