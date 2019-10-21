Чита, 21 октября 2019, 09:42 — REGNUM Андрей Кефер, ранее освобождённый от должности министра экономического развития Забайкальского края, будет курировать финансовый блок в правительстве Забайкальского края, он назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Андрей Кефер назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья
Андрей Кефер назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья
Правительство Забайкальского края

Из официального сообщения следует, что отныне данный чиновник будет погружён в финансовую сферу, вопросы тарифов и ценообразования, закупочной деятельности, а также региональную часть национальной программы по развитию Дальнего Востока.

Напомним, до своего назначения исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края (июль 2019 года) Андрей Кефер работал в администрации Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, власти Забайкальского края объявили о новом кадровом назначении. На место Кефера исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края назначенАлександр Бардалеев. Его последнее место работы — министр экономики в Бурятии.

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