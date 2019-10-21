Джакарта, , 09:27 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что отношения с Индонезией во время второго президентского срока Джоко Видодо будут лучше, сообщает Sindonews.

В своем аккаунте в Twitter, Махатхир Мохамад написал, что Индонезия под руководством Джоко Видодо и Маруфа Амина продолжит процветать.

«Я уверен, что близкие отношения и тесное сотрудничество между Малайзией и Индонезией будут и впредь укрепляться для благополучия и процветания наших стран и народов», — отметил Махатхир Мохамад, который также присутствовал на инаугурации президента и вице-президента Индонезии в Джакарте 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прибыл с рабочим визитом в Джакарту.

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