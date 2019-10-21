Пекин, , 09:25 — REGNUM 21 октября в Пекине состоялся корейско-китайский диалог по вопросам обороны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавил замминистра обороны Пак Чэ Мин, а китайскую — заместитель начальника Объединенного штаба ЦВС Китая Шао Юаньмин.

Известно, что с момента последней встречи представителей двух стран по данному вопросу прошло пять лет. Первая встреча представителей Китая и Южной Кореи состоялась в 2011 году, последняя — в 2014 году.

Стоит отметить, что причиной прекращения диалога стало развертывание американского противоракетного комплекса THAAD на Корейском полуострове.

По данным представителей министерства, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и ключевых проблемах обеих стран, а также обменяли мнениями относительно возобновления двусторонних военных обменов.

Известно, что в рамках своего визита в Китай Пак Чэ Мин также примет участие в 9-м Пекинском Сяншанском форуме (Beijing Xiangshan Forum) по вопросам международной безопасности, который проходит в Пекине с 20 по 22 октября.