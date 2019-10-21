Москва, 21 октября 2019, 09:16 — REGNUM Выполнение Минских соглашений невозможно, потому что президент Украины Владимир Зеленский не способен на переформатирование украинского государства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, как только Зеленский пытается двинуться в ту или иную сторону, ему тут же указывают на те ограничения, в которых он существует, а для того, чтобы преодолеть эти ограничения, нужно быть не Зеленским, а волевым и серьезным реальным политиком. А в таком формате лавирования нельзя выполнить минские соглашения.
Напомним, что заключенные в 2015 году после поражения Украины от рук ополчения ДНР и ЛНР Минские соглашения подразумевают предоставление Донбассу широкой автономии в рамках конфедерации с Украиной, включая собственную армию и политический курс.