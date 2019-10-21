Москва, , 09:16 — REGNUM Выполнение Минских соглашений невозможно, потому что президент Украины Владимир Зеленский не способен на переформатирование украинского государства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В существующей ситуации Украина не может ни выполнить Минские соглашения, ни от них отказаться. Значить она все время будет в этом варианте туда-сюда, туда-сюда. Она не сменяет формат украинского государства. Бандеризация не превращается во вчерашний день… Зеленский стратегически ни в какой новый формат не переходит. Это те же органы, но вид сбоку. Это не какая-то другая парадигма, на которые все наделись, пусть промежуточная», — заявил Кургинян.

По его словам, как только Зеленский пытается двинуться в ту или иную сторону, ему тут же указывают на те ограничения, в которых он существует, а для того, чтобы преодолеть эти ограничения, нужно быть не Зеленским, а волевым и серьезным реальным политиком. А в таком формате лавирования нельзя выполнить минские соглашения.

«Минские соглашения — есть соглашения о другом формате украинского государства и другой концепции украинской политики. Если они это принимают всерьез, то тогда первые, кто должен получить дивиденды после Донецка и Луганска — это Львов. Пусть он получит свои дивиденды в виде какой-то автономизации и перестанет диктовать всей Украине свою политику, а он занимается только этим», — продолжил эксперт.

Напомним, что заключенные в 2015 году после поражения Украины от рук ополчения ДНР и ЛНР Минские соглашения подразумевают предоставление Донбассу широкой автономии в рамках конфедерации с Украиной, включая собственную армию и политический курс.