Пекин, , 09:15 — REGNUM Одной из главных угроз в сфере международной безопасности на сегодняшний день является милитаризация космоса. Такое заявление сегодня, 21 октября, в ходе выступления на пленарном заседании Сяншаньском форуме в Пекине сделал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

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Также в числе опасных явлений для международной безопасности глава российского оборонного ведомства назвал вовлечение стран в гонку вооружений и перенос военных конфликтов в киберсферу.

«Понимание данных проблем и готовность их решать путем диалога — главная цель мирового сообщества и государств, перед которыми стоят эти вызовы», — подчеркнул Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что космос станет областью военных действий будущего. По его словам, милитаризация космоса неизбежна, всё «медленно, но верно идёт к этому».

В октябре на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде президент РФ Владимир Путин заявил, что, в случае, если Соединённые Штаты милитаризуют космос, Россия сможет быстро найти адекватный ответ.

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