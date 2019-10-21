Киев, 21 октября 2019, 09:16 — REGNUM Большое помещение, расположенное рядом с центральным офисом министерства юстиции Украины и принадлежащее Верховной раде, пытались захватить рейдеры, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил 21 октября телеканал «1+1».
Гончарук добавил, что злоумышленники поработали над тем, чтобы правоохранительные органы не могли установить, реально ли это лицо или нет. К счастью, министерство юстиции Украины решило эту ситуацию, рассказал премьер-министр Украины.
По его словам, та же участь могла постигнуть землю под недостроенным Ледовым стадионом возле киевского ипподрома.
Он пообещал, что в министерстве юстиции Украины не будет коррупции и рейдерства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ежедневно на Украине происходит 2−3 рейдерских захвата в день.
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