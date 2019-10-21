Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM На пустыре за Макаровским мостом не планируется возведение никаких религиозных сооружений. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что на площадке за мостом, которую выбрали для возведения храма Святой Екатерины более трети всех участников общегородского опроса, не планируется строить религиозные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее православный активист Александр Гавриленко заявил, что екатеринбуржцы высказались за постройку двух храмов, как на «площадке-победителе» — на месте бывшего Приборостроительного завода в центре города, так и за Макаровским мостом.

Общегородской опрос о строительстве храма Святой Екатерины проходил в Екатеринбурге 13 октября 2019 года. Площадку Приборостроительного завода поддержали 57,66% опрошенных горожан, пустырь за Макаровским мостом — 39,49%.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Екатеринбурга проголосовали за два храма — мнение