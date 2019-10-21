Куала-Лумпур, , 09:06 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прибыл с рабочим визитом в Джакарту в воскресенье, 20 октября, чтобы присутствовать на инаугурации президента и вице-президента Индонезии, сообщает Sindonews.

Махатир Мохамад прибыл в Джакарту в сопровождении супруги, министра иностранных дел Сайфуддина Абдуллы, а также высокопоставленных чиновников из канцелярии премьер-министра и министерства иностранных дел Малайзии.

«Этот визит символизирует теплые и тесные двусторонние отношения между Малайзией и Индонезией, и, конечно, будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских связей, которые существуют между двумя странами», — говорится в письменном заявлении МИД Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что отношения с Индонезией продолжат расти.

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