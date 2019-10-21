Пекин, , 08:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и его сербский коллега Александр Вулин обсудили в Пекине сотрудничество двух стран в военной и военно-технической сфере.

По словам Шойгу, военно-техническое взаимодействие России и Сербии развивается активно, это было продемонстрировано в том числе и во время парада в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Глава Минобороны РФ поздравил Вулина с юбилеем освобождения Белграда и подарил ему связанные с этим событием архивные документы.

Напомним, сербская столица была освобождена от нацистов 20 октября 1944 года в ходе Белградской стратегической наступательной операции. Ранее для участия в церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда в сербскую столицу прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра, у России и Сербии одинаковое неприятие нацизма, взгляды на фашистскую агрессию во время Второй мировой войны не подверглись «какой-то политической эрозии, не подвержены конъюнктуре».

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