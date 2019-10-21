Берн, , 09:01 — REGNUM Партия «зеленых» в Швейцарии, по предварительным данным, увеличивает свое представительство в парламенте и делает серьезную заявку на участие в формировании правительства, об этом 21 октября сообщает GfS Bern.

В ходе парламентских выборов, завершившихся 20 октября, «зеленые» получили 28 мест в законодательном органе страны, вместо 11, занимаемых ранее, став четвертой по числу мандатов партией.

Глава политического объединения Регула Ритц уже выступила с инициативой начать переговоры по поводу формирования правительства.

Напомним, за последние 60 лет правительство Швейцарии неизменно формировали одни и те же четыре партии — Швейцарская народная партия, Социал-демократическая партия, Свободная демократическая партия и Демократическо-христианская партия Швейцарии.

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